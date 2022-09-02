«Не только стены»: 66 отремонтированных школ Татарстана оснастили новым оборудованием

66 школ в 20 муниципальных образованиях отремонтировали в Татарстане по новой федеральной программе «Развитие образования». В рамках капремонта финансирование выделили и на замену устаревшего оборудования, рассказала депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

«В этом году, как никогда, мы отремонтировали много образовательных учреждений – благодаря тому, что впервые в этом году заработала федеральная программа», – сказала она в прямом эфире, посвященном созданию условий для развития системы образования. По республиканской программе в Татарстане отремонтировано еще 87 образовательных учреждений, добавила Ларионова.

Правительство России при формировании новой программы по модернизации учебных заведений поддержало предложения «Единой России» по проекту «Новая школа». Они связаны с тем, что капремонт должен включать и создание новых креативных пространств, благоустройство территории, оснащение оборудованием, напомнила ректор Казанского инновационного университета Асия Тимирясова.

«Модернизация не может сводиться только к обновлению стен учебных корпусов, – отметила она. – Но самое главное – это компетенции педагогов, которые должны быть готовы к работам на обновленном оборудовании. Именно поэтому важной частью программы стало повышение квалификации педагогов».

«Новая школа» – один из наиболее масштабных проектов партии «Единая Россия». Его цель – совершенствование системы образования и создание достойных условий для эффективной работы и качественного обучения.

Реализация новой федеральной программы капитального ремонта школ началась в январе. По поручению Президента России Владимира Путина до конца 2026 года по госпрограмме «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ.