В Татарстане по новой федеральной программе отремонтируют 66 школ за 3,7 млрд рублей

В Татарстане в этом году по новой федеральной программе «Развитие образования» отремонтируют 66 школ. На эти цели республике выделено 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

Спикер отметил, что впервые в этом году реализуется государственная программа «Развитие образования». «Благодаря решению Президента России почти всем регионам выделены большие денежные средства, чтобы провести в более чем 2,2 тыс. учреждениях образования капремонт. Это многолетняя программа. В этом году Татарстану по этой федеральной программе было выделено 3,7 млрд рублей», — рассказал он.

По словам Хайруллина, на республиканскую программу капремонта школ выделено 2 млрд рублей, а также 1 млрд рублей на ремонт школьных пищеблоков. «Таким образом, две программы, республиканская и федеральная, составляют более 5,5 млрд рублей. То есть почти в три раза больше денежных средств, чем ежегодно выделялось на эти цели. Соответственно, возросло и количество ремонтируемых образовательных учреждений. В частности, 66 учреждений ремонтируются по федеральной программе и 75 — по республиканской», — отметил он.

Замминистра образования и науки добавил, что в федеральную государственную программу «Развитие образования» 2023 года пока вошло 31 образовательное учреждение Татарстана, но на ремонт выделено больше средств.

«Есть неравнодушные родители, которые вместе с детьми участвуют в разработке дизайн-проектов ремонтируемых школ. Минпросвещения России рекомендовало создавать в различных уголках школ, например, в библиотеках, зоны отдыха и общения детей», — заметил он.

Хайруллин уточнил, что всего в этом году более 300 образовательных учреждений в Татарстане будут капитально отремонтированы.

По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2026 года по программе «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ. При этом программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие организации, например, закупку оборудования и повышение квалификации учителей.