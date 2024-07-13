В Татарстане по нацпроекту «Здравоохранение» закупят более 8 тыс. медприборов

УЗИ-аппарат

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В общей сложности 8804 единицы медицинского оборудования планирует закупить в 2024 году Татарстан по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

По программе дооснащения медучреждений закупят 7992 единиц оборудования. В перечень войдут два передвижных рентген-аппарата для Камско-Полянской участковой больницы и Камско-Устьинской центральной районной больницы, а также 11 портативных УЗИ-аппаратов для больниц Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Кроме того, планируется поставить спирометры, портативные экспресс-анализаторы уровня холестерина в крови, анализаторы гемоглобина крови и портативные анализаторы уровня сахара крови с тест-полосками, тонометры, электрокардиографы.

По программе переоснащения будут закуплены 812 единиц оборудования. В их число войдут:

• маммограф для городской поликлиники Казани №18,

• два стационарных рентген-аппарата для Атнинской и Черемшанской ЦРБ,

• два передвижных рентген-аппарата для Дрожжановской и Кайбицкой ЦРБ,

• семь стационарных УЗИ-аппаратов для больниц Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги, Зеленодольска и Сармановской ЦРБ,

• шесть портативных УЗИ-аппарата для больниц Казани, Набережных Челнов, Базарных-Матак, Мамадыша, Менделеевска, Сабов.

Диагностическое оборудование будет подключено к единой информационной системе с функцией удаленной передачи данных (в частности, речь идет о системе «Единый кардиолог»).

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.