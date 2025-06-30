В Татарстане по нацпроекту завершили ремонт автодороги Муслюмово – Старое Саитово

Фото предоставлено Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт автомобильной дороги Муслюмово – Старое Саитово, на участке км 18,2 - км 20,1. Протяженность отремонтированного участка составляет 1,9 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На объекте были выполнены работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн, укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8 площадью более 13 тыс. кв. м на основной дороге, укреплению обочин щебнем М400 на площади более 5 тыс. кв. м, нанесению дорожной разметки.

Напомним, в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них. Повышение безопасности дорожного движения – одна из важнейших задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году по нацпроекту в республике планируется строительство тротуаров в 9 районах республики на 14 участках автомобильных дорог. Также запланировано обустройство искусственного освещения на автодорогах регионального значения, проходящих через населенные пункты, на 48 участках в 31 муниципальном районе, общей протяженностью более 70 км.