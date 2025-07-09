В Татарстане по нацпроекту завершили ремонт автодороги Актаныш – Муслюмово

Фото предоставлено Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан завершен ремонт автомобильной дороги Актаныш – Муслюмово на участке км 5,8 - км 8,7. Протяженность отремонтированного участка составляет 2,950 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На объекте были выполнены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству ровиков уширения с устройством основания из щебеночно-песчаной смеси, выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн. Также осуществлены мероприятия по укладке верхнего слоя покрытия из ЩМА-8 на площади 20,6 тыс. кв. м, укреплению обочин щебнем М-400 на площади 8,5 тыс. кв. м, нанесению дорожной разметки.

Автодорога в общей сложности проходит через 19 населенных пунктов, а также дает возможность выехать на федеральную трассу М-7.

Заказчиком работ является ГКУ «Главтатдортранс», подрядной организацией – АО «Татавтодор».

Напомним, в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. Ремонт автодороги проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Отметим, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.