В Татарстане по нацпроекту закупят 126 единиц общественного транспорта

В 2021 году в Татарстане закупят 126 единиц общественного транспорта по новому федеральному проекту «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», реализуемому в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в Казанской агломерации планируется приобрести 40 автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. Новые автомобили будут курсировать по маршрутам: № 1 «Речной порт — Жилой массив Дербышки» и № 22 «Ул. Можайского — Жилой массив Ферма-2».

Помимо этого, Набережночелнинская и Нижнекамская агломерации подали заявки на приобретение 68 автобусов большого класса и 18 низкопольных трамваев.

Также будут проведены работы по снижению смертности на дорогах в результате ДТП. Для этого в 2021 году в РТ установят около 20 км барьерного ограждения, более 2,5 тыс. дорожных знаков и 57 искусственных неровностей. Более того, в республике обустроят 71 пешеходный переход, а также установят более 7 км искусственного освещения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани за пять лет — с 2019-го по 2024 год — на программу развития городского транспорта потратят 13 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России, начиная с 2019 года, по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Цели для них глава государства сформулировал в так называемом «майском» указе № 474 от 21.07.2020.