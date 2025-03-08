В Татарстане по нацпроекту заготовят 11,5 тонны семян в этом году

В Татарстане продолжается заготовка и переработка лесосеменного сырья в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Всего с начала 2025 года было собрано 23 тонны шишек сосны, ели и лиственницы.

«Обычно заготовка шишек хвойных пород осуществляется с января по март, – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. – Одновременно проводится переработка лесосеменного сырья. Полный цикл включает сортировку шишек, извлечение семян, их обескрыливание и очистку от примесей, а также сортировку, калибровку и просушку до рекомендуемой влажности».

По его словам, на сегодняшний день переработано порядка 22 тонн шишек, получено 193 кг семян, из них ели – 42 кг, сосны – 139 кг, лиственницы – 12 кг. Все заготовленные семена проходят проверку в филиале ФБУ «Рослесозащита» – «Центре защиты леса Республики Татарстан», выдаются сертификаты об их качестве.

«Сбор семян лесных растений является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», – добавил Кузюров. – Всего в этом году планируется заготовить не менее 11455 килограммов семян».

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экологическое благополучие» начал реализовываться с 2025 года.