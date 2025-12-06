В Татарстане по нацпроекту заготовили 12,1 тонны семян основных лесообразующих пород

В Татарстане завершена заготовка семян лесных растений в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Как рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, всего в 2025 году специалистами лесной отрасли было собрано 12,1 тонны семян. В том числе семян сосны было заготовлено 601,9 кг, ели – 69,3 кг, лиственницы – 38 кг, дуба – 10,1 тыс. кг, березы – 807 кг и ясеня – 500 кг.

«"Формирование запаса лесных семян" является дополнительным показателем регионального проекта "Сохранение лесов в Республике Татарстан", – подчеркнул Кузюров. – В этом году план по сбору семян был перевыполнен на 6%. Все семена были проверены в Центре защиты леса Республики Татарстан, выданы сертификаты об их качестве».

По словам министра, собранный семенной материал будет использован для выращивания посадочного материала в лесных питомниках республики.

Напомним, что федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» направлен на сохранение и преумножение лесов страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса.