В Татарстане по нацпроекту за год построят 11 школ и 10 детских садов

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Образование» планируется построить 11 школ более чем на 9,5 тыс. мест и 10 детских садов на 2,2 тыс. мест. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Большую роль для развития системы образования играют инфраструктурные проекты. В рамках действующих национальных проектов, программ и отдельных решений руководства республики в 2019 – 2023 годах построено 46 школ почти на 40 тыс. мест», – рассказал глава Минобрнауки.

В том числе, по его словам, на строительство 15 школ на 17 тыс. мест были привлечены средства из федерального бюджета по нацпроекту «Образование».

«Это позволило разгрузить школы, уменьшить количество обучающихся во вторую смену, особенно в крупных городах», – подчеркнул спикер.

Хадиуллин отметил, что в 2019 – 2023 годах в Татарстане было построено 82 детских сада на 16,5 тыс. мест, в том числе 42 детсада по нацпроекту «Демография» с федеральным финансированием.

Кроме того, отремонтировано 18 спортивных залов сельских школ, что создало возможности для открытия кружков по волейболу, баскетболу, игровым видам спорта.

Всего на реализацию национального проекта «Образование» в Татарстане в 2019 – 2024 годах выделено 28,5 млрд рублей, в том числе более 20 млрд рублей из федерального бюджета.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.