В Татарстане по нацпроекту за год отремонтируют более 91 километра дорог

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Казанской, Набережночелнинской, Нижнекамской агломерациях и на региональной сети в Татарстане в этом году будет отремонтировано 91,3 км автодорог. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«К 2024 году поставлена задача увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50%, а также автодорог городских агломераций – в среднем с 80,47% до 85%», – отметили в министерстве.

В целом по России в этом году по национальному проекту завершены работы по строительству и реконструкции более 60 объектов на региональной и местной сети общей протяженностью свыше 149 км.

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.