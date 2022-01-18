В Татарстане по нацпроекту за год будет отремонтировано более 85 км дорог

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на региональной сети и в трех городских агломерациях отремонтируют более 85 км дорог, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Казанской агломерации будет выполнен ремонт 32 км, в Набережночелнинской агломерации – 20 км. Что касается региональной сети, то будут отремонтированы 30 км дорог», – отметили в министерстве.

Так, в Казанской агломерации дорожники обновят улицу Четаева на участке от Бондаренко до Абсалямова, проспект Фатыха Амирхана – от улицы Чуйкова до Михаила Миля.

В Набережночелнинской агломерации проведут реконструкцию автодороги по улице Гостева на участке от улицы Аэродромная до Батенчука в Набережных Челнах и капремонт дороги Муслюмово – Саклов-Баш – Юлтимерова в Сармановском районе.

В Нижнекамской агломерации запланирован капитальный ремонт проспекта Химиков на участке от улицы Корабельная до Южной, а также улицы Корабельная от перекрестка проспект Химиков – Корабельная до жилого дома №52 по ул. Корабельная.

На региональной сети планируется отремонтировать такие дороги, как Казань – Ульяновск – Старое Барышево – Камское Устье в Апастовском районе и Альметьевск – Муслюмово в Муслюмовском районе.

Кроме того, по дорожному нацпроекту продолжится строительство крупных объектов. В частности, в Казани будут продолжены работы по возведению дублера Горьковского шоссе и Большому казанскому кольцу – по улице Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева и от Технической до Кировской дамбы.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина. После начала пандемии Covid-19 и вызванного ею экономического кризиса их цели были скорректированы.