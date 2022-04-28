В Татарстане по нацпроекту за четыре года отремонтировали 852 км автодорог

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за четыре года отремонтировали 852 км автодорог, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Проверка технического состояния дорог, отремонтированных по нацпроекту, проводится ежегодно в рамках гарантийных обязательств. В зависимости от интенсивности движения гарантийный срок на дорожные покрытия составляет два–четыре года.

«В Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях с 15 по 26 апреля прошло комиссионное обследование дорог, на которых с 2018-го по 2021-й год проводились строительно-монтажные работы по нацпроекту. После проверки составлено 410 актов обследования, 188 из которых с замечаниями», – отметили в министерстве.

Основными замечаниями стали продольные и поперечные трещины на асфальтобетонных покрытиях. Подрядные организации должны устранить их до 15 июня текущего года.

В этом году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют 91,3 км автодорог, в том числе 31,5 км региональных дорог, 33,8 км – в Казанской агломерации, 22,9 км – в Набережночелнинской агломерации и 3,14 км – в Нижнекамской агломерации.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.