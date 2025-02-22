В Татарстане по нацпроекту за 6 лет оказали грантовую поддержку на 1,1 млрд рублей

В Татарстане в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» за 6 лет оказали грантовую поддержку «Агростартап» 342 начинающим предпринимателям на общую сумму 1,1 млрд.рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

В республике создали свыше 500 рабочих мест в сельском хозяйстве, увеличили поголовье крупного рогатого скота на 10 тыс.голов, лошадей – на 500 голов, птицы – на 150 тыс. голов, овец – на 3 тыс.

От 18 до 22 грантов получили на открытие сельского бизнеса в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Нурлатском районах, всего по 1-2 – в Верхнеуслонском, Менделеевском, Зеленодольском, Атнинском, Альметьевском, Актанышском районах.

Благодаря нацпроекту 82 кооператива получили субсидии на общую сумму 1 млрд.рублей, из них за прошлый год 54 кооператива – на 254 млн. рублей.

На субсидии хозяйствами республики за период с 2019 по 2024 год закуплено 206 тыс. тонн молока, 30 тыс. тонн мяса, 542 тыс. голов птицы, 657 голов крупного рогатого скота, 504 тыс. саженцев, 66 единиц оборудования для переработки, 39 специализированных автомобилей и 36 единиц сельхозтехники.

В 2025 году на поддержу малых форм всего предусмотрено 1 млрд.330 млн.рублей по 6 направлениям с федеральным соучастием и 9 республиканским, что на 170 млн. больше прошлого года за счет увеличения из бюджета республики. Основные статьи республиканской поддержки – это развитие личных подсобных хозяйств. Ежегодная поддержка ЛПХ в полмиллиарда рублей беспрецедентна в масштабах всей страны.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».