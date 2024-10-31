В Татарстане по нацпроекту введут более 8,6 тыс. га мелиорированных земель

В Татарстане с 2019 по 2023 год введено в эксплуатацию более 7,2 тыс. га мелиорированных земель. Проекты по мелиорации реализуются по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«С учетом текущего года показатель введенных мелиорированных земель составит 8675 гектаров. Привлечено инвестиций в размере 1,6 млрд рублей, государственная поддержка составила 794 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ в этом году участвует в двух национальных проектах: «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства РТ» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрено предоставление субсидий и грантов.

В частности, из федерального бюджета на 2025–2027 годы запланирована грантовая поддержка фермеров по проектам «Агростартап» в объеме 154,8 млн рублей; субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 103,2 млн. рублей; субсидии на затраты, связанные с деятельностью по развитию сельскохозяйственной кооперации, — 4 млн рублей.

Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК в РТ на период 2019–2024 годов» исполняется в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

На конец октября экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана достиг 336,7 млн долларов США, что составляет 73,6% от планового значения на 2024 год.

«При сохранении действующих экспортных контрактов предприятий АПК РТ, логистических цепочек и стабильности валютных курсов риски в достижении значений объемов экспорта отсутствуют. Выполнение плана составит 100%», — заверили в министерстве.

Национальные проекты в их нынешнем виде были запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».