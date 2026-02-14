В Татарстане по нацпроекту восстановят леса на площади 1,2 тыс. гектаров

В 2026 году в Татарстане запланированы масштабные работы по лесовосстановлению на общей площади 2,55 тыс. гектаров, из которых 1,2 тыс. гектаров будут восстановлены в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Согласно планам ведомства, посадка лесных культур будет проведена на площади 1,2 тыс. гектаров, естественное лесовосстановление предусмотрено на 1,348 тыс. гектаров, а комбинированное лесовосстановление – два гектара.

«Мы продолжаем системную работу по восстановлению и приумножению лесных богатств, – отметил Зарипов. – Особое внимание будет уделено заготовке семян лесных растений, а также выращиванию стандартного посадочного материала в лесных питомниках. Это позволит обеспечить высокую приживаемость и устойчивость лесных насаждений».

По нацпроекту планируется заготовить не менее 11,455 тонн семян лесных растений, а также провести работы по уходу за объектами лесного семеноводства на площади 488,2 га. При этом предполагается перевести в земли, на которых расположены леса, лесные культуры на площади 1,5 тыс. га и приобрести лесокультурную и лесопожарную технику.

«Сбор семян уже стартовал, в настоящее время осуществляется сбор и переработка лесосеменного сырья хвойных пород», – добавил Зарипов.

За последние пять лет в Республике Татарстан были проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 17,5 тыс. га.

Напомним, что региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экологическое благополучие» начал реализовываться с 2025 года.