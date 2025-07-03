В Татарстане по нацпроекту ведется ремонт автодороги Балтаси – Шемордан

Фото предоставлено Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан ведется ремонт автомобильной дороги Балтаси – Шемордан на участке км 2,1 – км 4,6. Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,5 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На объекте запланированы работы по укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН площадью более 18 тыс. кв. м на основной дороге, укреплению обочин щебнем М400 на площади 7 тыс. кв. м., нанесению дорожной разметки.

На сегодняшний день выполнены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НЛ.

По итогам 2025 года доля автомобильных дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям должна составить не менее 52,2%, доля автомобильных дорог городских агломераций соответствующих нормативным требованиям – не менее 85,2%.

Напомним, в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. Ремонт автодороги выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».