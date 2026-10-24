В Татарстане по нацпроекту в этом году отремонтируют 200 км дорог

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Масштабные работы по развитию дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» успешно реализуются в Татарстане. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию более 200 км автомобильных дорог регионального и местного значения, а также около 600 погонных метров мостовых сооружений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Промежуточные итоги нацпроекта наглядно показывают, как меняется транспортная доступность в регионе. Мы не просто укладываем асфальт, а формируем надежную и безопасную дорожную сеть. Уже сейчас приведены в нормативное состояние десятки участков региональных и местных дорог, построены новые транспортные связи, которые напрямую влияют на качество жизни людей и развитие экономики территорий», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

В Казанской агломерации активно реализуется программа капитального ремонта и реконструкции дорожной инфраструктуры. Здесь выполнено 98,4% запланированных работ при общем объеме капитальных вложений 2 млрд рублей. Среди значимых объектов – отремонтированные улицы Гудованцева и Александра Пархоменко.

В Набережночелнинской агломерации достигнуто 99% выполнения работ при общем объеме вложений 1,36 млрд рублей. Завершаются комплексные работы на автомобильной дороге «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск».

В Нижнекамской агломерации показатель выполнения работ составляет 95% при общем объеме капитальных вложений 480 млн рублей. Особое внимание уделяется ремонту ключевых городских магистралей, включая улицу 30 лет Победы и Ахтубинскую.

В рамках регионального направления проекта завершены работы на 43 объектах с общим объемом вложений 1,397 млрд рублей. Например, выполнен ремонт региональных трасс, включая дороги «Актаныш – Муслюмово» и «Арск – Тюлячи».

Параллельно ведется работа по приведению мостов в нормативное состояние. На данный момент выполнение составляет 92%. Завершены капитальные ремонты моста через реку Секинесь в Новошешминском районе и через реку Тойму в Елабужском районе.

Кроме того, в 2026 году в рамках нацпроекта ведется реализация масштабного проекта по строительству дополнительного выезда из города Казани – дублера автомобильной дороги «Казань – Оренбург» (Оренбургского тракта).