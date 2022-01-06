В Татарстане по нацпроекту в 46 школах и шести ссузах обновят компьютерное оборудование

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Образование» в 52 учебных организациях обновят компьютерное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«В рамках национального проекта “Образование” в 2022 году планируется обновление компьютерного оборудования в 52 образовательных организациях, в том числе в 46 школах и шести учреждениях среднего профессионального образования», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, по нацпроекту получат новое современное оборудование для кабинетов физики, химии и биологии 117 школ, расположенных в сельской местности и малых городах. Запланировано также обновление материально-технической базы двух школ для детей с ОВЗ.

По федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в этом году планируется создать 12 мастерских в шести организациях среднего профессионального образования по направлениям «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии» и «Социальная сфера».

Более того, запланированы ремонт двух спортивных залов в школах Апастовского и Бавлинского районов и начало строительства школы на сто мест в селе Шильнебаш Тукаевского района.

На реализацию мероприятий национального проекта «Образование» в 2022 году предусмотрено 458,9 млн рублей, в том числе 369,6 млн рублей будет выделено из федерального бюджета и 89,3 млн рублей – из республиканского.