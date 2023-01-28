В Татарстане по нацпроекту установлены и заменены более 2,3 тыс. дорожных знаков

В Татарстане в прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» установлены и заменены 2311 дорожных знаков и металлические барьерные ограждения протяженностью 6,23 километра. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В агломерациях установлены 12 светофорных объектов и 40 автобусных остановок, обустроено освещение на 13,1 километра дорог и 19,8 тыс. метрах тротуаров. Установлены искусственные неровности в количестве 28 штук и 4352 метра пешеходных ограждений», — отметили в пресс-службе.

Так, например, на улице Николая Ершова в Казани были установлены 205 дорожных знаков, пешеходные ограждения протяженностью 251 метр, 600 метров искусственного освещения, 3,1 тыс. метров тротуаров, шесть пешеходных переходов и две автобусные остановки.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.