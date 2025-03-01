В Татарстане по нацпроекту трудоустроят более 13 тыс. студентов в 2025 году

Фото: пресс-служба Студенческих отрядов Республики Татарстан

В Татарстане в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети» в составе студенческих отрядов ежегодно трудоустраивают на лето более 13 тысяч человек. Об этом сообщили в Республиканском центре трудовых отрядов Минмолодежи РТ.

Студенческие отряды Республики Татарстан на протяжении двух лет признаются лучшими в стране. На 2025 год участники движения ставят несколько целей развития в соответствии с задачами нацпроекта.

Более 5 тыс. студентов в этом году обучат рабочим специальностям для работы на предприятиях. Подготовка кадров ведется по нескольким направлениям. В частности, в 2024 году 4946 человек обучены благодаря федеральной субсидии, 620 – при сотрудничестве с центрами занятости Татарстана, еще 851 - по собственной образовательной лицензии центра студотрядов.

Помимо татарстанских ребят в республику привлекают кадры из других регионов страны. 4 всероссийских трудовых проекта реализованы за прошлый год – работать на них приехал 1761 студент из 45 регионов и 92 вузов России.

В январе-феврале 2025 года 213 студентов из 13 регионов страны приняли участие в зимнем трудовом проекте КАМАЗа. Еще 300 человек со всей страны планируют трудоустроить летом 2025 года. На территории ОЭЗ «Алабуга» студенты из 16 регионов трудятся на композитном предприятии. С начала апреля на предприятии запустится студенческая стройка, а летом планируется реализовать масштабный трудовой проект для подростков. На сегодняшний день кадровая потребность ОЭЗ составляет более 1500 человек из числа студотрядов.

Одной из стратегически важных задач служит привлечение на трудовые проекты в Республике Татарстан иностранных студентов. Так в 2024 году в Лениногорской ЦРБ было трудоустроено 7 участников студотрядов из Беларуси и 6 человек из Киргизии, еще 10 белорусских студентов работали в детских оздоровительных лагерях республики. Также 49 татарстанских студотрядовцев трудились на территории Беларуси и 37 ребят – на международных атомных стройках в Турции, Египте и Бангладеше.

Большое внимание направлено на трудоустройство несовершеннолетней молодежи. По данным ВЦИОМ, 91% старшеклассников сегодня отмечает желание работать до совершеннолетия. В Республике Татарстан по состоянию на 2024 год зарегистрировано более 78,5 тысяч подростков в возрасте 16-17 лет. В 2024 году более 3,3 тыс. несовершеннолетних (студенты начальных курсов СПО и учащиеся старших классов) трудоустроены через систему студенческих трудовых отрядов.

В 2025 году главными задачами остаются развитие социальных и кадровых лифтов, создание условий для самореализации, развитие добровольчества и гражданской активности, международное молодежное сотрудничество, модернизация инфраструктуры.