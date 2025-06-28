В Татарстане по нацпроекту трудоустроят 3,75 тыс. участников студотрядов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» на лето трудоустроят 3750 участников Российских студенческих отрядов из 55 регионов России – на территории республики реализуется три крупных всероссийских трудовых проекта. Об этом сообщили в Республиканском центре студенческих трудовых отрядов.

Реализация трудовых проектов студотрядов является одним из ведущих механизмов привлечения молодых кадров в регион. Трудовые проекты студенческих отрядов реализуются при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Так, в 2024 году в составе четырех всероссийских и одного межрегионального проекта в Татарстане был трудоустроен 1761 человек из 45 регионов России, в том числе представители 92 вузов РФ и 2 вузов Белоруссии и Киргизии.

В 2025 году этот показатель увеличат на 172% – за год работать в Татарстан в составе студотрядов приехали 4794 студента из 58 субъектов РФ, 78% из них – в летний каникулярный период. При этом порядка 17% студотрядовцев приедут на предприятия второй или третий год подряд.

На территории особой экономической зоны «Алабуга» с июля по август будет реализована всероссийская студенческая стройка «Алабуга Строй». Проект является крупнейшей всероссийской студенческой стройкой в истории Российских студенческих отрядов – на нем будут трудиться около 2,5 тысяч участников движения из 39 регионов России. Студенты принимают участие в строительстве нового микрорайона «Средиземный парк», который будет состоять из 22 жилых домов. Строительные отряды выполняют отделочные, штукатурные, монтажные и подсобные работы.

Также на территории «Алабуги» второй год подряд реализуется Всероссийский проект трудовых отрядов подростков «Алабуга ТОП», являющийся крупнейшим в стране трудовым проектом для несовершеннолетних. Летнее трудоустройство позволяет подросткам познакомиться с ресурсами экономической зоны и рассмотреть ее для дальнейшего обучения или трудоустройства. В этом году «Алабуга ТОП» проходит в три потока: в июне, июле и августе.

В июле стартует вторая смена проекта, участниками которой станут 454 подростка. Всего за лето на проекте будут трудоустроены 1007 школьников и несовершеннолетних студентов ссузов из 35 регионов страны. Молодые люди работают уборщиками территорий и подсобными рабочими под руководством наставников из студенческих отрядов.

Трудоустройство студотрядов не ограничивается летними каникулами. С начала апреля на ОЭЗ «Алабуга» было реализовано два межрегиональных проекта – весенний этап стройки и сводный производственный отряд «Алабуга – Композит». Поработать на них успели 727 молодых людей из 32 регионов.

Еще один всероссийский проект пройдет в Набережных Челнах. В составе Всероссийского отряда «КАМАЗ» на четырех заводах предприятия приедут работать 320 ребят из 15 регионов России. Проект реализуется второй раз за год, с января по февраль руками 210 студотрядовцев из 13 субъектов РФ было собрано 6 тысяч грузовиков и 3,5 тысячи двигателей.

Стоит отметить, что помимо родного региона Татарстанским региональным отделением Российских студенческих отрядов с 2020 года организуется студенческий отряд «Камчатка» на территории Камчатского края. Этим летом на переработке рыбы и икры на 12 заводах будут трудиться 911 молодых людей.

В 2025 году главными задачами остаются развитие социальных и кадровых лифтов, создание условий для самореализации, развитие добровольчества и гражданской активности, международное молодежное сотрудничество, модернизация инфраструктуры.

Чтобы присоединиться к движению Российских студенческих отрядов, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com, написать в сообщения группы ВКонтакте «Студенческие отряды Татарстана | РСО» или позвонить в Республиканский штаб по телефону 8 (843) 231-82-27.