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Общество 29 мая 2023 21:08

В Татарстане по нацпроекту стартовал ремонт дороги Елабуга — Абалач

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В Татарстане начались ремонтные работы на дороге Елабуга — Абалач. Обновление затронет два участка — км 2,2 — км 2,9 и км 7,9 — км 8,7 — в Елабужском районе, сообщает Миндортранс РТ.

Общая протяженность участков превышает 1,5 км, на работы выделено 28 млн рублей.

Трасса будет обновлена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие проведут фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 16 НН и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА 11 на площади более 22 тыс. кв. м, укрепление обочин асфальтогранулятом.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

#Транспорт #ремонт дорог #нацпроекты #национальные проекты
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