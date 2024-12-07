В Татарстане по нацпроекту смонтированы 500 детекторов мониторинга транспортных потоков

Более 141 млн рублей затрачено в Татарстане на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дроги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Внедрение ИТС реализуют в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек в рамках комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры регионов.

В числе инноваций – 19 светофорных объектов адаптивной системой управления дорожным движением. 13 из них в Казанской агломерации, еще 6 в Набережночелнинской. Кроме того, выполнено развитие Единой платформы управления транспортной системой (увеличение скорости работы, интеграции видеопотоков).

Отмечается, что в период 2020 – 2024 гг. в Казанской и Набережночелнинской агломерациях выполнены мероприятия по созданию и развитию АИС «Единая платформа управления транспортной системой», на дорогах смонтированы 500 детекторов мониторинга транспортных потоков, установлено 88 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Данные комплексы показали хорошую эффективность в части обеспечения безопасности. Система представляет собой сеть из более 1 тысячи современных комплексов стационарных, передвижных и мобильных оконечных устройств, которые устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и передают данные в центр обработки данных Госавтоинспеции республики в автоматическом режиме.

Также, за последние четыре года оборудовано два пункта автоматического весогабаритного контроля, 15 метеостанций, 15 табло переменной информации. Также 99 светофорных объектов модернизировано для адаптивного управления, установлено 200 камер видеонаблюдения.

В основе развития общерегионального сегмента ИТС в Татарстане лежит упор на улично-дорожную сеть центров городских агломераций, где поэтапно охватываются перекрестки в единую адаптивную систему управления дорожным движением (АСУДД).

Это комплексная подсистема, в которую также входит – мониторинг параметров, моделирование и прогнозирование транспортных потоков и видеонаблюдение. В Казани установлены светофоры на 485 перекрестках, из которых 248 работают в адаптивном режиме, установлено 333 обзорных камер и 1139 детекторов транспорта. Система подключена к единому центру управления МКУ «АСУДД» Казани.