В Татарстане по нацпроекту ремонтируют ФАП Лениногорской ЦРБ

В селе Сугушла Лениногорского района благодаря программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» продолжается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

Во время капитального ремонта здания обновили системы водоснабжения, канализации, электричества, установили новые двери, светильники, кафель, санузел, а также покрасили стены. Сейчас ожидается доставка мебели.

На период ремонтных работ медицинские услуги жителям села предоставляются в одном из помещений Дома культуры.