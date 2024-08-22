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Общество 22 августа 2024 22:13

В Татарстане по нацпроекту ремонтируют ФАП Лениногорской ЦРБ

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В селе Сугушла Лениногорского района благодаря программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» продолжается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

Во время капитального ремонта здания обновили системы водоснабжения, канализации, электричества, установили новые двери, светильники, кафель, санузел, а также покрасили стены. Сейчас ожидается доставка мебели.

На период ремонтных работ медицинские услуги жителям села предоставляются в одном из помещений Дома культуры.

#нацпроекты #здравоохранение #лениногорский район #ФАПы
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