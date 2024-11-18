В Татарстане по нацпроекту реконструирован мост реку Казанчинка

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» реконструирован мост реку Казанчинка. Работы проведены на 84+917 км автодороги Актаныш – Муслюмово, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнены работы по строительству опор, устройству монолитной железобетонной плиты проезжей части и мостового полотна, установке деформационных швов и укреплению конусов монолитным бетоном», – говорится в сообщении.

Кроме того, на мосту обустроены водоотвод, очистные сооружения и водосбросные лотки. На реконструкцию из федерального и республиканского бюджетов выделено 96 млн рублей.

Длина моста составляет 26,3 метра, ширина проезжей части путепровода – шесть метров. Число полос для движения – две.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.