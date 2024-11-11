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В Татарстане по нацпроекту реконструирован мост через Клянчейку на 59 млн рублей
В селе Русское Макулово Верхнеуслонского района РТ реконструирован мост через реку Клянчейка. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте переустроен подземный водопровод, выполнены монтаж пролетного строения, устройство сопряжения моста с насыпью, деформационные швы», – отметили в министерстве.
Кроме того, построены подходы к мосту, уложено мостовое полотно. Покрытие проезжей части сделали асфальтобетонное.
Длина моста составляет 24,8 метра, ширина проезжей части – семь метров, число полос для движения – две. Реконструкция проведена на участке протяженностью более 74 метров. На ремонтные работы из федерального и республиканского бюджетов выделено свыше 59 млн рублей.
В Татарстане в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет введено в эксплуатацию 19 мостов протяженностью 745 метров.
Национальные проекты запущены в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.
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