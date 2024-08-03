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В Татарстане по нацпроекту работает бесплатная доставка в медучреждения пожилых жителей
36 000 пожилых граждан, проживающих в сельской местности Татарстана, воспользовались сервисом бесплатной доставки до медучреждений для прохождения диспансеризации, вакцинации и других медицинских процедур, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Отмечается, что используемый для перевозок спецтранспорт оснащен оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сервис запущен благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на повышение качества жизни пожилых людей и создание условий для активного долголетия.
Кроме того, благодаря сотрудничеству комплексных центров соцобслуживания населения и медучреждений в 2023 году около 61 700 жителей Татарстана воспользовались возможностью получить медпомощь в районных больницах.
В 2024 году медицинскими услугами планируется обеспечить примерно 57 тысяч граждан. На данный момент районные больницы уже посетили более 36,5 тыс. пожилых жителей сельской местности Татарстана.
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