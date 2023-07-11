В Татарстане по нацпроекту провели лесовосстановление на площади 224 гектара

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Татарстане проведены работы по естественному лесовосстановлению на площади 224 гектара. Такие данные по состоянию на 10 июля приводит Минлесхоз РТ.

В ведомстве уточняют, что работы ведутся в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров пояснил, что естественное лесовосстановление основано на природных процессах возобновления лесной растительности. «Лесоводы просто создают благоприятные условия для подроста. Преимуществом данного метода является сохранение естественной структуры и биоразнообразия леса», — рассказал он.

Кузюров также перечислил мероприятия, проводимые в рамках естественного лесовосстановления. Специалисты проводят минерализацию поверхности почвы, естественное заращивание и сохранение подроста при валке деревьев. В этом году, по словам министра, такие работы будут выполнены на площади 2092 гектара.

В текущем году по региональному проекту специалисты лесной отрасли провели мероприятия по воспроизводству лесов на площади 1523,1 гектара. В их числе искусственное лесовосстановление — на 1413,5 гектара, лесоразведение — на 105,6 гектара, комбинированное лесовосстановление — на 4 гектарах.

«Одним из двух целевых индикаторов регионального проекта является отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, — добавил Равиль Кузюров. — В настоящее время его значение составляет 73%. По прогнозным данным, с учетом выполнения всех лесовосстановительных работ показатель составит около 140%».