В Татарстане по нацпроекту проведено лесовосстановление на площади 1,7 тыс. гектаров

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В Татарстане проведено лесовосстановление на площади 1702 га в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его словам, искусственное лесовосстановление было проведено на 1450 га, комбинированное – на 2 га, естественное – на 250 га.

«В настоящее время проводится естественное лесовосстановление. Оно предусматривает ряд мероприятий, среди которых – минерализация поверхности почвы, естественное заращивание и сохранение подроста при валке деревьев, – сказал Кузюров. – Всего в этом году такие работы запланированы на площади 1098 гектаров».

«Еще одно направление работы в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» – заготовка семян лесных растений. В ближайшее время специалисты приступят к сбору семян березы», – добавил министр.

С начала года собрано 640 кг семян хвойных пород, в том числе семян сосны – 533 кг, ели – 69 кг, лиственницы – 38 кг. Всего в этом году необходимо заготовить 11455 кг семян лесных растений.

«Кроме того, в этом году предстоит перевести лесные культуры площадью 2,5 тысячи гектаров в категорию хозяйственно ценных пород. Эти работы будут выполнены в осенний период», – заключил глава Минлесхоза РТ.

Напомним, что региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экологическое благополучие» начал реализовываться с 2025 года. Проектом установлено достижение трех целевых индикаторов – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса (с нарастающим итогом)» и «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году».