В Татарстане по нацпроекту появятся 11 культурных объектов, удобных для людей с ОВЗ

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В Татарстане благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» построят и модернизируют 11 объектов культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта РТ. Все они будут обеспечены специальным оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В настоящее время в Республике Татарстан созданы условия для реализации инвалидами права на участие в культурной жизни, социокультурной реабилитации, получения образования в сфере культуры. По данным рейтинга регионов «Доступная среда», Республика Татарстан занимает 2-е место среди регионов по обеспечению доступности учреждений культуры для инвалидов», – отмечает первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

По нацпроекту модернизируют региональные и муниципальные библиотеки в Казани и Мамадыше, создадут современные библиотеки с многофункциональными зонами для чтения, учебы и мероприятий в Арском, Бугульминском и Кукморском районах. Также планируется модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс.человек и региональных и муниципальных детских школах искусств. Кроме того, модернизируют музеи и театры, находящиеся в региональной и муниципальной собственности.

Культурные объекты будут оснащены специальными техническими средствами и оборудованием для удобства инвалидов и маломобильных групп населения, включая пандусы, лифты, тактильные модели и тифлокомментарии.

В республиканскую программу капитального ремонта объектов культурного назначения в населенных пунктах Республики Татарстан на 2025 год вошли:

- два учреждения дополнительного образования в Азнакаевском и Ютазинском муниципальных районах Республики Татарстан;

- 19 сельских домов культуры в Алькеевском, Апастовском, Арском, Буинском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском, Мензелинском, Сабинском, Тетюшском, Тюлячинском, Черемшанском районах РТ.