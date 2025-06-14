В Татарстане по нацпроекту построят дом-интернат для престарелых и инвалидов

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» с 2024 года ведется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе.

«Это будет двухэтажное здание с подвальным помещением, общей площадью 8 620 квадратных метров. Дом-интернат рассчитан на 120 койко-мест», – рассказывает заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Адель Мубаракшин.

По его словам, в учреждении предусмотрены приемно-карантинное отделение, изолятор, столовая с производственными помещениями и обеденным залом, жилые комнаты, административные и медицинские блоки.

На данный момент оперативная готовность объекта составляет 67%, специалисты завершили фасадные и кровельные работы. Сейчас ведется монтаж инженерных сетей, водоснабжения, канализации, слаботочной системы, отопления, проводится внутренняя отделка помещений. В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории.

В рамках нацпроекта «Семья» запланировано приобретение мебели, оборудования и различного инвентаря. В учреждении также планируется устройство умных палат с голосовым управлением светом, электроприборов и жалюзи, что позволит маломобильным гражданам чувствовать себя более комфортно и уверенно.

«Как итог, у нас будет исключено стеснённое пребывание 60 пожилых граждан, проживающих в 26 домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также будет исключена прогнозируемая очередность в 100 человек в указанных учреждениях. Кроме того, дополнительно будет создано 91 рабочее место», – отмечает Адель Мубаракшин.