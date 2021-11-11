В Татарстане по нацпроекту построили дорогу в 1,6 километра к селу Смак-Корса

В Арском районе Татарстана построили дорогу протяженностью 1,6 километра к селу Смак-Корса. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: © пресс-служба Миндортранса РТ

«Во время реконструкции специалисты провели работу по переводу грунтовой дороги в асфальтобетонную с двумя полосами движения и шириной проезжей части шесть метров. Дорожники уложили основание из щебеночно-песчаной смеси, нижний слой из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, а верхний — из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона», — отметили в министерстве.

Фото: © пресс-служба Миндортранса РТ

На всей протяженности новой дороги специалисты укрепили обочину по метру с каждой стороны, установили две искусственные неровности, 54 дорожных знака, 26 сигнальных столбиков и нанесли разметки. Генеральным подрядчиком реконструкции выступило АО «Татавтодор».

Фото: © пресс-служба Миндортранса РТ

Благодаря проведенным работам у жителей села появился выезд на региональную дорогу Арск — Сиза. Кроме того, по просьбе сельчан дорога теперь доходит до мечети и сельского клуба. Рабочие также построили подъезд к фермерскому хозяйству и новую гофрированную водопропускную трубу. Более того, теперь здесь обеспечен круглогодичный проезд школьного автобуса.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею мирового экономического кризиса, их цели был скорректированы.