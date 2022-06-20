В Татарстане по нацпроекту отремонтируют участок дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск до М7

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск до М7 «Волга», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В настоящее время ведутся работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетона на площади 37,7 тыс. кв. метров и по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 40,2 тыс. кв. метров», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие обустраивают парковочные карманы и остановки общественного транспорта. Запланирован также ремонт тротуаров, замена тротуарных бортовых камней и устройство покрытия на железнодорожном переезде из резинового настила. Затем специалисты установят дорожные знаки, пешеходные перильные ограждения и светофоры, нанесут разметку.

Ремонтные работы ведутся в Зеленодольском районе на участке автодороги от 95+118 по 100+358 км протяженностью 5,2 километра.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.