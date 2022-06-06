В Татарстане по нацпроекту отремонтируют участок дороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок автодороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат протяженностью 2,5 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия и устройству выравнивающего слоя», – отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты проведут устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 17,5 тыс. кв. метров, а также укрепят обочины щебнем и нанесут разметку. Работы проводятся на участке дороги с 11+795 по 14+295 километр.

Региональная дорога Чистополь – Аксубаево – Нурлат имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.