В Татарстане по нацпроекту отремонтируют участок автодороги Столбище — Атабаево

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок автомобильной дороги Столбище — Атабаево протяженностью 543 метра. Работы проводятся на отрезке от 1 до 1,3 км в Лаишевском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполняют устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Им еще предстоит обеспечить устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 7896 кв. метров, а также обустроить обочины», — отметили в министерстве.

Ранее рабочие разобрали существующее асфальтобетонное покрытие, провели устройство насыпи земляного полотна, подстилающего слоя из песка и основания из щебеночно-песчаной смеси, а также слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Позже на объекте установят 46 дорожных знаков и нанесут разметку.

В Татарстане на ремонт 31,5 километра региональных автодорог по нацпроекту выделено более 488 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.