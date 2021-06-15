В Татарстане по нацпроекту отремонтируют участок автодороги Актаныш — Муслюмово

В Актанышском районе Татарстана дорожники отремонтируют участок автодороги Актаныш — Муслюмово — Совхоз им. Кирова. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке от 0 км по 2,5 км рабочие выполнили устройство выравнивающего слоя, уложили верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона», — отметили в министерстве.

Специалистам осталось укрепить обочины щебнем по 1,5 метра с каждой стороны, установить дорожные знаки и три остановочных павильона, а также нанести разметку.

Общая протяженность автомобильной дороги составляет 14 километров. Она соединяет населенные пункты Старое Сафарово и Совхоз имени Кирова, выходит на федеральную трассу М7 «Волга». По ней проходит школьный маршрут.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96,7 километра региональных автодорог.

Национальные проекты реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина на территории всей страны.