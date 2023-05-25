В Татарстане по нацпроекту отремонтируют участки дороги Азнакаево – Тумутук – Кук-Тяка

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участки автодороги Азнакаево – Тумутук – Кук-Тяка общей протяженностью 1,6 км. Работы проводятся в Азнакаевском районе на отрезках от 3,3 по 4 км и от 24,6 по 25,5 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Предусмотрены работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 11 тыс. кв. метров, укрепление обочин щебнем на площади свыше 3 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Дорожники уже выполнили земляные работы, а также мероприятия по устройству верхнего слоя покрытия и укреплению обочин. Из республиканского бюджета на ремонт выделено 23 млн рублей.

Всего на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году направят более 10 млрд рублей. В агломерациях доля дорог, соответствующих нормативу, увеличена с 80,4% до 83,2%, план на этот год – 83,99%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.