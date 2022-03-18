В Татарстане по нацпроекту отремонтируют подъездную дорогу к Арску протяженностью 4,5 км

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют автодорогу «Подъезд к городу Арск с южной стороны» протяженностью 4,5 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Планируется выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций, укрепление откосов и устройство водоотводов, ремонт существующего дорожного покрытия», – отметили в министерстве.

Рабочие установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью, нанесут разметку, а также обустроят автобусную установку и установят новый автопавильон.

Дорожные работы будут проведены в Арском районе республики. На ремонт из республиканского бюджета выделено более 200 млн рублей.

Национальные проекты реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.