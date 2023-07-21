В Татарстане по нацпроекту отремонтируют мост через реку Дымка за 100 млн рублей

В Бавлинском районе РТ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют мост через реку Дымка. Мостовой переход протяженностью 87 метров расположен на 6,8 км автодороги Казань – Оренбург – Муртаза – Крым-Сарай, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте предусмотрены ремонт береговых и промежуточных опор, пролетных строений моста, устройство монолитной плиты проезжей части, организованного водоотвода и очистных сооружений», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие обустроят подходы к мосту, уложат дорожную одежду на самом сооружении и на подходах к нему, укрепят конусы насыпи. В настоящее время специалисты ремонтируют береговые и промежуточные опоры, пролетное строение.

Проезд машин пока организован по объездной дороге с временным мостом. На ремонт выделено около 100 млн рублей, в том числе более 80 млн рублей – из федерального бюджета.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.