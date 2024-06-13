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В Татарстане по нацпроекту отремонтируют дорогу Старое Дрожжаное – Каракитан
В Татарстане отремонтируют участок автодороги Старое Дрожжаное – Каракитан протяженностью 1 км. Работы проводятся на отрезке 5+500 – 6+500 км в Дрожжановском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Предусмотрены работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 7 тыс. кв. метров, укрепление обочин щебнем», – говорится в сообщении.
На данный момент на участке завершены работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Национальные проекты исполнятся в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.
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