В Татарстане по нацпроекту отремонтируют дорогу Набережные Челны – Заинск – Альметьевск

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск протяженностью около 4 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уже выполнили устройство нижнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Нужно еще выполнить устройство верхнего слоя покрытия на площади 36,5 тыс. кв. метров, укрепить обочины. Предусмотрен также ремонт трех водопропускных труб», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие проведут устройство дорожной одежды на посадочной площадке и под автопавильоном, а также установят 22 дорожных знака и нанесут разметку.

Работы проводятся на левой полосе участка автодороги с 5+208 по 8+800 км. На ремонт выделено более 127 млн рублей.

Всего в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги регионального и местного значения общей протяженностью 91,3 км.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.