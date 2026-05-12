В Татарстане по нацпроекту отремонтируют дорогу Азнакаево – Ютаза – М5

В Ютазинском районе РТ начался ремонт участка автодороги Азнакаево – Ютаза – М5 с 20,4 по 21,3 км. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложат верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 6 тыс. кв. метров, укрепят обочины асфальтогранулятом на площади более 450 тыс. кв. метров и щебеночно-песчаной смесью на площади более 2,1 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Дорожники уже выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной мелкозернистой смеси.

Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 43 дорожных объекта общей протяженностью более 52 км.