В Татарстане по нацпроекту отремонтируют дорогу Арск — Сиза в сторону деревни Смак-Корса

В Арском районе Татарстана дорожники отремонтируют участок автодороги Арск — Сиза — Смак-Корса протяженностью 1,63 километра. Реконструкция ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке автомобильной дороги специалисты уже уложили верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона», — отметили в министерстве.

Рабочим осталось установить 49 дорожных знаков и 22 сигнальных столбика, нанести разметку, а также обустроить две искусственные неровности и два пешеходных перехода.

Полностью завершить работы и ввести участок в эксплуатацию планируется к 1 июля.

В программу ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году также вошел участок автодороги Арск — Большая Атня Арского района. Всего за год по инициированному Президентом России Владимиром Путиным нацпроекту в Татарстане отремонтируют 96 километров региональных дорог.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ.