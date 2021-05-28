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28 мая 2021  08:30

В Татарстане по нацпроекту отремонтируют дорогу Арск — Сиза в сторону деревни Смак-Корса

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В Арском районе Татарстана дорожники отремонтируют участок автодороги Арск — Сиза — Смак-Корса протяженностью 1,63 километра. Реконструкция ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке автомобильной дороги специалисты уже уложили верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона», — отметили в министерстве. 

Рабочим осталось установить 49 дорожных знаков и 22 сигнальных столбика, нанести разметку, а также обустроить две искусственные неровности и два пешеходных перехода. 

Полностью завершить работы и ввести участок в эксплуатацию планируется к 1 июля. 

В программу ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году также вошел участок автодороги Арск — Большая Атня Арского района. Всего за год по инициированному Президентом России Владимиром Путиным нацпроекту в Татарстане отремонтируют 96 километров региональных дорог.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ.

#ремонт дорог
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