Общество 9 февраля 2026 12:41

В Татарстане по нацпроекту отремонтируют дороги к медучреждениям

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям. В нормативное состояние приведут четыре участка автодорог протяженностью 3,8 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Эти работы способствуют улучшению транспортной инфраструктуры и повышению качества жизни населения, обеспечивая безопасный и удобный доступ к важным социально значимым объектам», – говорится в сообщении.

В Казани капитально отремонтируют участок дороги на улице Ленинградской, от улицы Айдарова до Побежимова. Дорога ведет к городской больнице №11.

Отремонтируют также дорогу на улице Маршрутной, ведущую к Республиканскому клиническому кожно-венерологическому диспансеру.

Кроме того, благоустроят дорогу на улице Мавлютова – от улицы Танковой до Гарифьянова. Она ведет к центральной городской клинической больнице №18 имени профессора К. Ш. Зыятдинова.

На улице Ахтубинской в Нижнекамске отремонтируют дорогу, ведущую к центральной районной многопрофильной больнице.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» необходимо сохранить показатель нормативного состояния дорожной сети в городских агломерациях на уровне 85%, а также увеличить долю региональных дорог в нормативном состоянии до 60%. Комиссию Государственного совета РФ по данному нацпроекту возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.

#нацпроекты #национальные проекты #капремонт дорог
