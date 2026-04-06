В Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 200 километров региональных дорог

Подготовка к предстоящему дорожно-строительному сезону, который станет частью реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», проводится в Татарстане. В текущем, 2026 году по нацпроекту запланированы ремонт более 200 километров региональных дорог и обновление более десяти искусственных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В данный момент подрядные организации активно занимаются заготовкой инертных материалов, необходимых для строительства и ремонта дорог. Речь идет не только о сборе и подготовке песка, гравия и щебня. Необходим и тщательный контроль качества, чтобы гарантировать соответствие этих материалов установленным стандартам. В общей сложности заготовлено более 3 млн 487 тыс. тонн щебня, свыше 2 млн тонн песка и более 132 тыс. тонн песчано-гравийной смеси.

Кроме того, осуществляется расконсервация асфальтобетонных заводов, а это предполагает подготовку оборудования к полноценной работе после зимнего периода. Специалисты проводят техническое обслуживание машин и механизмов, проверяют их работоспособность и производительность, обновляют необходимые запасы сырья.

В рамках подготовки к дорожному сезону также организовано заключение договоров с подрядчиками, которые будут осуществлять ремонт и строительство дорог. Контрактация предусматривает также координацию работы всех участников процесса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на строительство дорог в Татарстане за шесть лет направят более 224 млрд рублей федеральных средств.