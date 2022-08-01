В Татарстане по нацпроекту отремонтируют 91,3 км дорог и построят новые объекты

В этом году в Татарстане благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 33,8 км дорог Казанской агломерации на сумму 2 млрд рублей и 31,5 км дорог регионального значения на сумму более 488 млн рублей.

Кроме того, планируется обновить 20,3 км дорог Набережночелнинской агломерации на сумму 1 млн 360 тыс. рублей и 3,14 км Нижнекамской агломерации на сумму 480 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Наравне с ремонтом продолжится строительство объектов. Так, на масштабное строительство дорог в Казанской агломерации в этом году выделено более 3 млрд рублей. Планируется продолжить строительство:

— дороги от ул.Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» протяженностью 5,5 км;

— Большого казанского кольца по ул.Меховщиков на участке от ул.Магистральная до ул.Девятаева протяженностью 1,9 км;

— Вознесенского тракта на участке от пр.Победы до трассы М-7 «Волга». В рамках второго этапа на этот год запланировано создание дороги протяженностью 7,5 км.

Всего по нацпроекту в Татарстане запланированы работы на 65 объектах, на десяти из них работы уже завершены.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.