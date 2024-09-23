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В Татарстане по нацпроекту отремонтируют 90 км дорог и реконструируют 14 мостов
В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 90 километров автодорог, 17 километров дорожно-уличной сети, построят и реконструируют 14 мостов. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Ремонты организованы на 12 мостовых сооружениях. На всех автодорогах и мостах применяются современные материалы и технологии в соответствии с федеральным реестром», — отметили в министерстве.
В частности, устройство слоев покрытия дорожной одежды, включая горячие асфальтобетонные и щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси, ведется по новым стандартам. На мостах применяются современные защитные и гидроизолирующие материалы, обеспечивающие долговечность и надежность конструкций.
Так, например, при строительстве моста через реку Мелекеску в селе Мелекес Тукаевского района используется технология современной антикоррозионной защиты железобетонных конструкций.
Национальные проекты в их нынешнем виде были запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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