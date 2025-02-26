В Татарстане по нацпроекту отремонтируют 49 центров занятости населения

В 2025 году в Татарстане капитально отремонтируют 49 центров занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Работы пройдут в 44 муниципальных образованиях, включая Казань, Набережные Челны и другие города. Обновление проводится по федеральной программе «Управление рынком труда» нацпроекта «Кадры».

На ремонт выделят более 833 млн рублей, из которых 175 млн – средства Татарстана. В обновленных центрах занятости создадут комфортные условия для взаимодействия работодателей и соискателей, а также для оказания поддержки безработным в получении образования и повышении квалификации, отметил первый замминистра строительства РТ Дамир Шайдуллин.

«Тем самым здесь будут созданы комфортные условия для взаимодействия работодателей с претендентами на востребованные специальности, оказания государством адресной поддержки безработным в получении дополнительного образования, обновления профессиональных навыков», - сказал он.

Нацпроект «Кадры» направлен на подготовку кадров под потребности рынка труда. К 2029 году планируется модернизировать всю сеть службы занятости в стране и открыть новые кадровые центры «Работа России».