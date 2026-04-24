В Татарстане по нацпроекту отремонтируют 28,5 км дорог к туристическим объектам

В 2026 году в Республике Татарстан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» реализуют проекты по развитию дорожной инфраструктуры на туристических маршрутах, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Планируется провести работы на 14 участках автомобильных дорог общей протяженностью 28,5 км.

Основными направлениями, согласно сообщению, станут следующие маршруты:

Ремонт участков дорог «Алексеевское – Высокий Колок» – Базяково – Тукай, «Базарные Матаки – Болгар». Эти дороги обеспечивают подъезд к городу Болгар и Болгарскому музею-заповеднику – историко-архитектурному памятнику, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ремонт дорожного участка «Чистополь – Нижнекамск» и участка дороги «Чистополь – Нурлат». Восстановление трассы откроет туристам возможность познакомиться с Чистополем – одним из самых интересных городов Татарстана, где сохранилось множество исторических памятников, музеев и купеческих дворцов. В городе можно посетить Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, мемориальный музей Бориса Пастернака, Скарятинский сад и другие достопримечательности.

Ремонт участков дороги «Казань – Ульяновск» – Камское Устье», входящей в туристический маршрут «По страницам истории: открываем секреты Татарстана на авто за четыре дня». В маршрут входят Камское Устье, остров-град Свияжск, Раифский Богородицкий монастырь и другие объекты. Успенский собор в Свияжске также включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Работа направлена на создание удобной и привлекательной транспортной инфраструктуры, способствующей развитию внутреннего и внешнего туризма, популяризации историко-культурного наследия региона и улучшению качества путешествий по Татарстану.