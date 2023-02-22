В Татарстане по нацпроекту отремонтируют 26 искусственных сооружений и 120 км дорог

В Татарстане в этом году приведут в нормативное состояние 26 искусственных сооружений и отремонтируют более 120 км региональных дорог. Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы будут проведены на региональных и местных дорогах общей протяженностью 280 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Всего на дорогах регионального и местного значения обновят 57 объектов. Государственные контракты заключены на все объекты. Из бюджета республики выделят более 1,9 млн рублей», – отметили в министерстве.

Например, рабочие приведут в нормативное состояние участки дорог Казань – Шемордан, Набережные Челны – Сарманово, Апастово – Тетюши, Базарные Матаки – Мамыково.

В этом в Татарстане на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направят 11,2 млрд рублей. В том числе 5,8 млрд рублей из бюджета республики выделят на ремонт региональных дорог и комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Еще 1,4 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на развитие инфраструктуры Казани.

На приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных сооружений потратят 3,8 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей – средства федерального бюджета и более 7 млн рублей – регионального.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.